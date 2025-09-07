Мощный взрыв и пожар произошли на химическом заводе в США

В США на химическом заводе в Ньюбурге, штат Индиана, произошёл мощный взрыв, за которым последовал пожар. Власти просят местных жителей укрыться в безопасном месте и закрыть окна.

Взрыв на химзаводе в США. Видео © X / WEHTWTVWlocal

Очевидцы сообщили в социальных сетях о сильном взрыве, после которого они увидели густой дым. Пока власти не эвакуируют местных жителей, но рекомендуют закрыть окна и выключить вентиляцию.

На месте происшествия работают специалисты по борьбе с опасными веществами и несколько пожарных расчётов.