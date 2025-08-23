В США на промышленном заводе произошла серия мощных взрывов

На заводе моторных масел Smitty’s Supply в штате Луизиана произошла серия мощных взрывов и сильный пожар. Над территорией предприятия в течение нескольких часов поднимался густой чёрный дым. Об этом сообщает Times Now.

В США на нефтеперерабатывающем заводе произошла серия мощных взрывов. Видео © X / WBRZ News / WBRZ News / John Cremeans

В радиусе одной мили (1609 километров) от завода была проведена обязательная эвакуация, в том числе учащихся ближайшей начальной школы. Школьный совет округа организовал транспортировку детей в офис совета в Амите, который расположен в трёх милях от места происшествия.

Первый взрыв был зафиксирован на главном объекте. Пламя быстро охватило десятки резервуаров, сопровождаясь повторными взрывами. Департамент по качеству окружающей среды Луизианы начал мониторинг воздуха, хотя данные о сгорающих химических веществах пока не публиковались.