22 августа, 14:47

В Пролетарске неизвестный поджёг машину редактора программы Наша неделя

Машину редактора программы «Наша неделя. Пролетарск» поджёг неизвестный. Обложка © Telegram / Don Mash

В Пролетарске Ростовской области неизвестный поджёг машину редактора программы «Наша неделя. Пролетарск» Леонида Заплаткина. Об этом сообщил Don Mash.

Машину редактора программы «Наша неделя. Пролетарск» поджёг неизвестный. Видео © Telegram / Don Mash

Инцидент произошёл примерно в три часа утра. Заплаткин проснулся от взрыва и увидел, как его «Рено Дастер» полыхает. Журналист написал заявление в полицию, которая возбудила дело по статье об умышленном уничтожении имущества. За несколько минут до пожара камеры зафиксировали мужчину в маске, который облил автомобиль горючей смесью и поджёг его.

Милена Скрипальщикова
  • Происшествия
  • Ростовская область
