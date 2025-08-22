В Пролетарске неизвестный поджёг машину редактора программы Наша неделя
Машину редактора программы «Наша неделя. Пролетарск» поджёг неизвестный. Обложка © Telegram / Don Mash
В Пролетарске Ростовской области неизвестный поджёг машину редактора программы «Наша неделя. Пролетарск» Леонида Заплаткина. Об этом сообщил Don Mash.
Машину редактора программы «Наша неделя. Пролетарск» поджёг неизвестный. Видео © Telegram / Don Mash
Инцидент произошёл примерно в три часа утра. Заплаткин проснулся от взрыва и увидел, как его «Рено Дастер» полыхает. Журналист написал заявление в полицию, которая возбудила дело по статье об умышленном уничтожении имущества. За несколько минут до пожара камеры зафиксировали мужчину в маске, который облил автомобиль горючей смесью и поджёг его.
Ранее в Санкт-Петербурге произошёл инцидент на фоне ревности: женщина попыталась сжечь соперницу. Пострадавшую госпитализировали с ожогами около 80% тела. Инцидент произошёл возле дома №107 на улице Первого Мая. Очевидцы заметили, что загорелся автомобиль Chery Tiggo 7 Pro, из которого выбралась 42-летняя женщина.