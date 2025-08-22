В Пролетарске неизвестный поджёг машину редактора программы Наша неделя

Инцидент произошёл примерно в три часа утра. Заплаткин проснулся от взрыва и увидел, как его «Рено Дастер» полыхает. Журналист написал заявление в полицию, которая возбудила дело по статье об умышленном уничтожении имущества. За несколько минут до пожара камеры зафиксировали мужчину в маске, который облил автомобиль горючей смесью и поджёг его.