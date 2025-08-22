Житель Ингушетии спас рабочего, который чуть не сгорел при взрыве газовой трубы
Взрыв газа чуть не стал причиной гибели рабочего в Сунже (Ингушетия), но благодаря мгновенной реакции 61-летнего Мусы Харсиева трагедии удалось избежать. Об этом сообщает информационный портал «Фортанга».
Момент взрыва попал на камеру. Видео © Фортанга
Инцидент произошёл на улице Ленина, где бригада рабочих занималась обустройством канализации. Неосторожное движение привело к роковой ошибке – была задета газовая труба, и прогремел взрыв. Ударная волна сбила с ног одного из рабочих, лишив его сознания. В этот критический момент пенсионер, житель близлежащего дома, проявил невероятное мужество. Рискуя собственной жизнью, он вытащил пострадавшего из огня. Благодаря его самоотверженности, рабочий остался жив.
Обложка © Фортанга