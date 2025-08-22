Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
22 августа, 11:23

Житель Ингушетии спас рабочего, который чуть не сгорел при взрыве газовой трубы

Взрыв газа чуть не стал причиной гибели рабочего в Сунже (Ингушетия), но благодаря мгновенной реакции 61-летнего Мусы Харсиева трагедии удалось избежать. Об этом сообщает информационный портал «Фортанга».

Момент взрыва попал на камеру. Видео © Фортанга

Инцидент произошёл на улице Ленина, где бригада рабочих занималась обустройством канализации. Неосторожное движение привело к роковой ошибке – была задета газовая труба, и прогремел взрыв. Ударная волна сбила с ног одного из рабочих, лишив его сознания. В этот критический момент пенсионер, житель близлежащего дома, проявил невероятное мужество. Рискуя собственной жизнью, он вытащил пострадавшего из огня. Благодаря его самоотверженности, рабочий остался жив.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области мужчина спас двух маленьких детей из горящего дома. Двое братьев, которым было два и три года, оказались одни внутри жилища, когда начался пожар. Спасать их бросился случайный прохожий.

BannerImage

Обложка © Фортанга

Ольга Сливченко
