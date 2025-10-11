Валдайский форум
11 октября, 00:48

Крипторынок потерял свыше $10 млрд из-за торговой войны США и Китая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

На фоне обострения торговых отношений между Вашингтоном и Пекином криптовалютный рынок испытал крупнейшее падение с апреля: совокупные ликвидации превысили $10 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

По состоянию на 00:19 мск биткоин подешевел на 13,68%, опустившись до $104 764. Спустя 15 минут курс частично восстановился, достигнув $111 338, что соответствует снижению на 8,25%. Резкое падение затронуло и другие активы. Криптовалюта TON к тому же моменту подешевела на 78,85% — до $0,575. К 00:34 мск её стоимость поднялась до $1,317, но оставалась ниже предыдущих уровней на 51,56%.

Ethereum также оказался под давлением: по данным Binance, к 00:19 мск курс снизился на 19,57% и составил $3 500,60. Через несколько минут он восстановился до $3 744,52, что всё ещё на 13,91% меньше показателя предыдущих торгов.

«В пятницу разразилась новая торговая война между Китаем и США, что вызвало неопределённость на рынках и обвал рисковых активов», — сказал соруководитель отдела рынков в брокерской компании FalconX Рави Доши. По его словам, в течение дня отдел деривативов компании наблюдал чрезмерный спрос на инструменты защиты от падения курса.

Трамп пригрозил Китаю «массированным» поднятием пошлин

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты установят 100% пошлину на товары из Китая сверх действующих тарифов. Отмечается, что решение связано с «чрезвычайно агрессивной позицией» Пекина в торговых вопросах. Как отметил хозяин Белого дома, США введут пошлину, а также установят экспортный контроль на всё критически важное программное обеспечение.

