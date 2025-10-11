Крипторынок потерял свыше $10 млрд из-за торговой войны США и Китая

На фоне обострения торговых отношений между Вашингтоном и Пекином криптовалютный рынок испытал крупнейшее падение с апреля: совокупные ликвидации превысили $10 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

По состоянию на 00:19 мск биткоин подешевел на 13,68%, опустившись до $104 764. Спустя 15 минут курс частично восстановился, достигнув $111 338, что соответствует снижению на 8,25%. Резкое падение затронуло и другие активы. Криптовалюта TON к тому же моменту подешевела на 78,85% — до $0,575. К 00:34 мск её стоимость поднялась до $1,317, но оставалась ниже предыдущих уровней на 51,56%.

Ethereum также оказался под давлением: по данным Binance, к 00:19 мск курс снизился на 19,57% и составил $3 500,60. Через несколько минут он восстановился до $3 744,52, что всё ещё на 13,91% меньше показателя предыдущих торгов.

«В пятницу разразилась новая торговая война между Китаем и США, что вызвало неопределённость на рынках и обвал рисковых активов», — сказал соруководитель отдела рынков в брокерской компании FalconX Рави Доши. По его словам, в течение дня отдел деривативов компании наблюдал чрезмерный спрос на инструменты защиты от падения курса.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты установят 100% пошлину на товары из Китая сверх действующих тарифов. Отмечается, что решение связано с «чрезвычайно агрессивной позицией» Пекина в торговых вопросах. Как отметил хозяин Белого дома, США введут пошлину, а также установят экспортный контроль на всё критически важное программное обеспечение.