11 октября, 01:56

На Камчатке зафиксировали 15 афтершоков магнитудой до 4,4

Обложка © Unsplash / SnapSaga

У побережья Камчатки за последние сутки зарегистрировали пятнадцать афтершоков магнитудой до 4,4. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС России.

«За сутки произошло 15 афтершоков магнитудой от 3,7 до 4,4. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались», — говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что всё ещё фиксируется активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Кроме того, в Елизовском округе и в Петропавловске-Камчатском действует режим повышенной готовности из-за учащённых выходов медведей в городскую среду.

Кроме того, согласно данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, землетрясение магнитудой 8,8, зафиксированное 30 июля, привело к изменениям ландшафта вулкана Ксудач на Камчатке. На вулкане образовались многочисленные трещины: вдоль всего конуса Штюбеля. Вблизи горячего пляжа наблюдаются интересные формы блокового растрескивания слабонаклоненного склона. Вероятнее, причиной возникновения таких форм является сочетание землетрясения и небольшого озёрного цунами, подмывшего берег.

А сутками ранее специалисты зафиксировали семь афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,8 баллов. В населённых пунктах подземные толчки ощущались дважды. Жителей и гостей региона призывают не приближаться к вулканам, чтобы избежать опасности.

Тимур Хингеев
  Новости
  Землетрясение на Камчатке
  Происшествия
  Камчатский край
