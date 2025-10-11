Валдайский форум
Регион
11 октября, 09:27

Над территорией Башкортостана сбили пять украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Республики Башкортостан. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 09.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских БПЛА самолётного типа над территорией Республики Башкортостан», — говорится в сообщении.

О повреждениях и пострадавших пока неизвестно. На месте обломков работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 42 украинских дрона над различными регионами страны. Наибольшее число БПЛА — 19 единиц — было сбито над Волгоградской областью, 15 дронов уничтожено над Ростовской областью, три — над Ульяновской областью, по два — над Воронежской областью и Башкортостаном, а ещё один беспилотник самолетного типа перехвачен над Саратовской областью.

