Регион
11 октября, 09:53

Целыми днями в онлайн-играх: СМИ узнали, как Башар Асад живёт в Москве

Обложка © ТАСС / Zuma

Экс-президент Сирии Башар Асад, по данным немецкого издания Zeit, вместе с семьёй обосновался в Москва-Сити. Источник, близкий к его окружению, утверждает, что бывший сирийский лидер посвящает много времени онлайн-играм.

Газета сообщает, что источник, ранее занимавший высокий военный пост в Сирии, покинул страну в 2011 году из-за разногласий с Асадом и с тех пор живёт в Европе. Собеседник Zeit утверждает, что получил эту информацию из «достоверных источников», хотя сама газета признаёт невозможность её проверки. .

По словам источника, Асад проживает в трёх квартирах в элитном жилом комплексе с торговым центром, который он иногда посещает. В остальное время он проводит время за онлайн-играми. Также он часто бывает в загородном доме в Подмосковье, охраняемом частной охранной фирмой.

Власти Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада

Ранее сообщалось, что сирийский суд выдал ордер на арест Асада по обвинениям, связанным с событиями в Дераа в 2011 году. Именно в этом населённом пункте начались массовые акции протеста, которые переросли в полноценную гражданскую войну в Сирии.

Наталья Демьянова
