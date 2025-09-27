Интервидение
27 сентября, 10:13

Сирийский суд выдал ордер на арест Асада

Обложка © ТАСС / Zuma / Mikhael Klimentyev

Суд в Сирии выдал ордер на арест экс-президента страны Башара Асада. Об этом сообщает сирийское госагентство SANA.

«Был выдан ордер на заочный арест Башара Асада по обвинениям, связанным с событиями в Дераа в 2011 году», — говорится в сообщении.

Именно в населённом пункте Дераа в 2011 году начались массовые акции протеста, которые переросли в полноценную гражданскую войну в Сирии.

В Сирии назначили первые после окончания правления Асада парламентские выборы
Ранее Life.ru писал, что кассационный суд Франции признал недействительным ордер на арест Башара Асада. Верховный суд по гражданским делам аннулировал ордер, выданный в рамках расследования предполагаемого применения химического оружия в Сирии, признав его недействительным. Однако затем в отношении Асада был выдан ордер по делу о бомбардировке города Хомс в 2012 году, в ходе которой погибло двое журналистов.

Мария Любицкая
