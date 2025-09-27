Сирийский суд выдал ордер на арест Асада

Суд в Сирии выдал ордер на арест экс-президента страны Башара Асада. Об этом сообщает сирийское госагентство SANA.

«Был выдан ордер на заочный арест Башара Асада по обвинениям, связанным с событиями в Дераа в 2011 году», — говорится в сообщении.

Именно в населённом пункте Дераа в 2011 году начались массовые акции протеста, которые переросли в полноценную гражданскую войну в Сирии.

Ранее Life.ru писал, что кассационный суд Франции признал недействительным ордер на арест Башара Асада. Верховный суд по гражданским делам аннулировал ордер, выданный в рамках расследования предполагаемого применения химического оружия в Сирии, признав его недействительным. Однако затем в отношении Асада был выдан ордер по делу о бомбардировке города Хомс в 2012 году, в ходе которой погибло двое журналистов.