Во Франции суд аннулировал ордер на арест Асада
AFP: Французский суд отменил ордер на арест Башара Асада
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Недействительным ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада признал кассационный суд Франции. Об этом сообщило со ссылкой на источник Agence France-Presse (AFP).
Решение было принято высшей судебной инстанцией страны по гражданским делам — Кассационным судом. Таким образом, ордер, ранее выданный в рамках расследования по подозрению в применении химического оружия в Сирии, утратил юридическую силу.
На фоне возможных послаблений санкционной политики США против Сирии, президент Дональд Трамп подписал указ об отмене ряда ограничений в отношении Дамаска. При этом санкции против самого Асада и его ближайшего окружения сохранятся.