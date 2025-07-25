Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 14:25

Во Франции суд аннулировал ордер на арест Асада

AFP: Французский суд отменил ордер на арест Башара Асада

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harold Escalona

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harold Escalona

Недействительным ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада признал кассационный суд Франции. Об этом сообщило со ссылкой на источник Agence France-Presse (AFP).

Решение было принято высшей судебной инстанцией страны по гражданским делам — Кассационным судом. Таким образом, ордер, ранее выданный в рамках расследования по подозрению в применении химического оружия в Сирии, утратил юридическую силу.

Трамп отменил санкции против Сирии, указ вступит в силу 1 июля
Трамп отменил санкции против Сирии, указ вступит в силу 1 июля

На фоне возможных послаблений санкционной политики США против Сирии, президент Дональд Трамп подписал указ об отмене ряда ограничений в отношении Дамаска. При этом санкции против самого Асада и его ближайшего окружения сохранятся.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Франция
  • Сирия
  • Башар Асад
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar