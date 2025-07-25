Во Франции суд аннулировал ордер на арест Асада

Недействительным ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада признал кассационный суд Франции. Об этом сообщило со ссылкой на источник Agence France-Presse (AFP).

Решение было принято высшей судебной инстанцией страны по гражданским делам — Кассационным судом. Таким образом, ордер, ранее выданный в рамках расследования по подозрению в применении химического оружия в Сирии, утратил юридическую силу.