Трамп отменит санкции против одной страны, но сохранит ограничения для её экс-президента

Важные изменения в политике США в отношении Сирии ожидаются в ближайшие часы. Американский лидер Дональд Трамп готовится подписать указ, который отменит санкционную программу, действующую против Дамаска. Однако ограничения, введённые против экс-президента Башара Асада и его ближайших соратников, останутся в силе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.

«Президент подпишет исполнительный указ по ликвидации санкционной программы по Сирии, эти усилия направлены на поддержку продвижения страны по пути стабильности и мира. Указ упразднит санкции в отношении Сирии, вместе с тем санкции в отношении бывшего президента Асада и его соратников будут сохранены», — заявила Ливитт.