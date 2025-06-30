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Регион
30 июня, 18:58

Трамп отменит санкции против одной страны, но сохранит ограничения для её экс-президента

Белый дом: Трамп подпишет указ об отмене санкций США против Сирии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Важные изменения в политике США в отношении Сирии ожидаются в ближайшие часы. Американский лидер Дональд Трамп готовится подписать указ, который отменит санкционную программу, действующую против Дамаска. Однако ограничения, введённые против экс-президента Башара Асада и его ближайших соратников, останутся в силе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.

«Президент подпишет исполнительный указ по ликвидации санкционной программы по Сирии, эти усилия направлены на поддержку продвижения страны по пути стабильности и мира. Указ упразднит санкции в отношении Сирии, вместе с тем санкции в отношении бывшего президента Асада и его соратников будут сохранены», — заявила Ливитт.

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Ранее в США заявили, что Трамп готов ввести новые санкции против России. Законопроект о новых ограничениях может быть рассмотрен в Сенате уже в июле. Предусматриваются также жёсткие меры в отношении стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы.

Полина Никифорова
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