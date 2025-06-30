Американист предрёк истерику Запада из-за снятия Трампом санкций с проекта АЭС в Венгрии

Снятие США санкций, мешавших строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии по проекту «Росатома», вызовет негативную реакцию части западных политиков и СМИ, но не сможет остановить реализацию проекта. Такое мнение в беседе с URA.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Эксперт считает, что западные политики уже вряд ли смогут существенно затруднить процесс, хотя возможны провокации или законодательные инициативы в будущем.

«Они [западные политики], скорее всего, сейчас уже не смогут затруднить процесс, только впоследствии, если будут какие-то законопроекты или провокации. Скорее всего, в американских СМИ будет снова какая-то истерика, особенно со стороны демократов и некоторых республиканцев, с обвинениями, что [глава Штатов Дональд] Трамп идёт навстречу [президенту России Владимиру] Путину и [премьеру Венгрии Виктору] Орбану», — заявил Блохин.

Политолог также подчеркнул, что отмена ограничений выгодна всем участникам проекта и является жестом доброй воли США, направленным на нормализацию отношений с Россией. Он добавил, что реализация АЭС «Пакш-2» принесёт всем сторонам, особенно Венгрии и РФ, значительные экономические выгоды и политические дивиденды.