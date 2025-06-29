«Ключевой прецедент»: Глава РФПИ высказался об отмене санкций США с проекта АЭС в Венгрии

АЭС «Пакш», расположенная в Венгрии, играет ключевую роль в энергоснабжении страны, обеспечивая почти половину всей электроэнергии. Планируется расширение станции за счёт строительства двух новых энергоблоков «Пакш-2», что позволит значительно увеличить долю атомной энергии. Этот проект, реализуемый российской компанией «Росатом», является первым российским атомным проектом на территории ЕС. «Пакш-2» — это строительство под ключ двух энергоблоков ВВЭР-1200 поколения III+ с гарантированным сроком службы 60 лет. Венгерский регулятор выдал основную лицензию на строительство в августе 2022 года, подтвердив соответствие российских технологий самым высоким международным стандартам безопасности.