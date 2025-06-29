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29 июня, 17:40

«Ключевой прецедент»: Глава РФПИ высказался об отмене санкций США с проекта АЭС в Венгрии

Дмитриев назвал снятие санкций США с АЭС «Пакш-2» ключевым прецедентом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Отмена американских санкций, касающихся проекта АЭС «Пакш-2», является важным прецедентом. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Это ключевой прецедент: энергетическая безопасность... (важнее) идеологии, отмена провальной политики [экс-президента США Джо] Байдена, прагматизм выше неэффективного давления. Венгрия — победитель!» — написал Дмитриев в соцсети X.

АЭС «Пакш», расположенная в Венгрии, играет ключевую роль в энергоснабжении страны, обеспечивая почти половину всей электроэнергии. Планируется расширение станции за счёт строительства двух новых энергоблоков «Пакш-2», что позволит значительно увеличить долю атомной энергии. Этот проект, реализуемый российской компанией «Росатом», является первым российским атомным проектом на территории ЕС. «Пакш-2» — это строительство под ключ двух энергоблоков ВВЭР-1200 поколения III+ с гарантированным сроком службы 60 лет. Венгерский регулятор выдал основную лицензию на строительство в августе 2022 года, подтвердив соответствие российских технологий самым высоким международным стандартам безопасности.

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Напомним, что США сегодня сняли санкции с России, связанные со строительством АЭС в Венгрии. Речь идёт об ограничениях в отношении Газпромбанка, через который велось финансирование проекта сооружения атомной электростанции. Экономические меры ввела администрация экс-президента США Джо Байдена в ноябре прошлого года.

Наталья Демьянова
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