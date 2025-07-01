Трамп отменил санкции против Сирии, указ вступит в силу 1 июля

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкционного режима против Сирии с 1 июля. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Госсекретарю поручено пересмотреть статус Сирии как государства-спонсора терроризма.

Указ предусматривает снятие санкций с Дамаска, однако сохраняет ограничения в отношении Башара Асада, его соратников, а также лиц, причастных к нарушению прав человека, наркоторговле и производству химического оружия.

«Президент Трамп только что подписал указ о прекращении программы санкций в отношении Сирии для поддержки пути страны к стабильности и миру. Указ снимает санкции с Сирии, сохраняя санкции в отношении (бывшего президента Сирии. — Прим. Life.ru) Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с деятельностью по созданию химического оружия», — говорится в документе.

Госдепартаменту поручено изучить возможности смягчения санкций в ООН для поддержки стабильности и мира в Сирии.