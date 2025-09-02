Мессенджер MAX
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

2 сентября, 17:13

Франция выдала ордер на арест Асада в связи с гибелью журналистов в 2012 году

France24: Франция выдала ордера на арест Асада и шести сирийских чиновников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harold Escalona

Франция выдала ордера на арест бывшего президента Сирии Башара Асада и шести других высокопоставленных сирийских чиновников. Об этом сообщает телеканал France24.

Ордера связаны с расследованием бомбардировки города Хомс в 2012 году, в результате которой погибли двое журналистов — американка Мари Колвин из The Sunday Times и французский фотограф Реми Ошлик. Французские власти рассматривают инцидент как потенциальное преступление против человечности и военное преступление.

Среди тех, на чей арест также были выданы ордера – брат экс-президента Сирии Махер Асад, бывший начальник разведки Али Мамлюк и бывший начальник штаба армии Али Аюб.

Ранее Life.ru писал, что кассационный суд Франции признал недействительным ордер на арест экс-президента Сирии Башара Асада. Высшая судебная инстанция по гражданским делам отменила ордер, ранее выданный в связи с расследованием предполагаемого использования химического оружия в Сирии, лишив его юридической силы.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Сирия
  • Франция
  • Башар Асад
  • Мировая политика
  • Политика
