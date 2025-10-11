Валдайский форум
11 октября, 11:37

Орбан выложил ИИ-ролик с «рекламой» нового «Тисафона» от Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился шуточным видео, созданным с помощью искусственного интеллекта. На ролике глава украинского режима «Владимир Зеленский» презентует «украинский смартфон» под названием «Тисафон», названный в честь венгерской оппозиционной партии. Ролик он опубликовал в соцсети Х.

Орбан высмеял Зеленского с помощью видео, созданного нейросетью. Видео © Х / Victor Orban

«А сейчас я представляю новый тисафон. Быстрый, умный, и все твои данные в безопасности у меня в Киеве. Тисафон. Сделано на Украине. Дистрибьютер Петер Мадьяр», — говорит «Зеленский» на видео.

На сгенерированном ролике виртуальный «Зеленский» на венгерском языке с заметным украинским акцентом выходит на сцену и презентует несуществующий смартфон «Тисафон». На экране устройства изображены герб Украины и логотип партии «Тиса». В зале, по задумке авторов, сидит венгерский политик Петер Мадьяр, который аплодирует президенту Украины.

Ранее Орбан заявил, что украинские спецслужбы вмешиваются во внутренние дела страны и оказывают поддержку местной оппозиции. По его словам, украинская разведка «проникла» в партию «Тиса» и активно действует в венгерском политическом пространстве. Орбан отметил, что если раньше говорили «русские уже в кладовке», то теперь «украинцы — в вашем смартфоне», подчеркнув, что Будапешт не намерен допускать подобного вмешательства.

Милена Скрипальщикова
