Владимир Зеленский сейчас ведёт диалог с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава его офиса Андрей Ермак в социальных сетях.

«Зеленский сейчас говорит с президентом Трампом», — пишет Ермак.

Он не уточнил, какой круг тем обсуждают в данный момент глава киевского режима и президент США.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский анонсировал подготовку к важным переговорам с американскими партнёрами, акцентируя стратегическое значение предстоящей встречи. Глава киевского режима заявил о планах заключения «сильных соглашений» в оборонной сфере.