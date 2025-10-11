В офисе Зеленского сообщили о его разговоре с Трампом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Владимир Зеленский сейчас ведёт диалог с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава его офиса Андрей Ермак в социальных сетях.
«Зеленский сейчас говорит с президентом Трампом», — пишет Ермак.
Он не уточнил, какой круг тем обсуждают в данный момент глава киевского режима и президент США.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский анонсировал подготовку к важным переговорам с американскими партнёрами, акцентируя стратегическое значение предстоящей встречи. Глава киевского режима заявил о планах заключения «сильных соглашений» в оборонной сфере.
