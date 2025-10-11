Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 12:30

В офисе Зеленского сообщили о его разговоре с Трампом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский сейчас ведёт диалог с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава его офиса Андрей Ермак в социальных сетях.

«Зеленский сейчас говорит с президентом Трампом», — пишет Ермак.

Он не уточнил, какой круг тем обсуждают в данный момент глава киевского режима и президент США.

Зеленский обсудил с Трампом поставки HIMARS и ракет ATACMS
Зеленский обсудил с Трампом поставки HIMARS и ракет ATACMS

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский анонсировал подготовку к важным переговорам с американскими партнёрами, акцентируя стратегическое значение предстоящей встречи. Глава киевского режима заявил о планах заключения «сильных соглашений» в оборонной сфере.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar