11 октября, 13:09

За три часа над российскими регионами сбили четыре украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территориями двух регионов. Данное заявление сделала пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что перехват воздушных целей был осуществлён дежурными средствами ПВО в период с 12:00 до 15:00 по московскому времени. Три беспилотника самолётного типа были сбиты над Белгородской областью. Ещё один летательный аппарат ликвидировали в небе над Курской областью.

Над территорией Башкортостана сбили пять украинских БПЛА

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за прошедшую ночь ПВО перехватили и уничтожили 42 украинских дрона над регионами РФ. Наибольшее количество беспилотников — 19 — ликвидировали над Волгоградской областью. 15 БПЛА сбили над Ростовской областью, три — над Ульяновской областью. По два дрона уничтожили над Воронежской областью и территорией Республики Башкортостан. Ещё один беспилотный летательный аппарат самолётного типа перехватили над Саратовской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

