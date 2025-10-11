Захарова сравнила с «шариковыми» желающих запретить Пушкина на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала попытки запрета наследия Александра Пушкина на Украине. По словам дипломата, лица, добивающиеся этого, напоминают ей персонажа повести Булгакова «Собачье сердце» Полиграфа Полиграфовича Шарикова.
«Собачье сердце» Булгаков написал с таких вот шариковых», — цитирует слова Захаровой ТАСС.
Шариков — бывший бродячий пёс из повести Булгакова «Собачье сердце», которого гениальный профессор Преображенский превратил в человека. Однако вместо «нового человека» получился хамоватый и агрессивный тип Полиграф Полиграфович Шариков. Его имя стало нарицательным для обозначения невежественного и наглого хама с претензией на власть.
Напомним, что ранее Украинский Институт национальной памяти признал творчество Александра Пушкина, а также связанные с ним объекты культуры «российским империализмом». Согласно документу, все объекты, связанные с Пушкиным, подлежат «декоммунизации» по украинскому закону.
