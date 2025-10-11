Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 13:30

Захарова сравнила с «шариковыми» желающих запретить Пушкина на Украине

Обложка © Telegram/ МИД России

Обложка © Telegram/ МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала попытки запрета наследия Александра Пушкина на Украине. По словам дипломата, лица, добивающиеся этого, напоминают ей персонажа повести Булгакова «Собачье сердце» Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

«Собачье сердце» Булгаков написал с таких вот шариковых», цитирует слова Захаровой ТАСС.

Шариков — бывший бродячий пёс из повести Булгакова «Собачье сердце», которого гениальный профессор Преображенский превратил в человека. Однако вместо «нового человека» получился хамоватый и агрессивный тип Полиграф Полиграфович Шариков. Его имя стало нарицательным для обозначения невежественного и наглого хама с претензией на власть.

«Кем признают Христа?»: Захарова отреагировала на запрет Сусанина на Украине
«Кем признают Христа?»: Захарова отреагировала на запрет Сусанина на Украине

Напомним, что ранее Украинский Институт национальной памяти признал творчество Александра Пушкина, а также связанные с ним объекты культуры «российским империализмом». Согласно документу, все объекты, связанные с Пушкиным, подлежат «декоммунизации» по украинскому закону.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Украина
  • Александр Пушкин
  • Михаил Булгаков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar