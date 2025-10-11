Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала попытки запрета наследия Александра Пушкина на Украине. По словам дипломата, лица, добивающиеся этого, напоминают ей персонажа повести Булгакова «Собачье сердце» Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Шариков — бывший бродячий пёс из повести Булгакова «Собачье сердце», которого гениальный профессор Преображенский превратил в человека. Однако вместо «нового человека» получился хамоватый и агрессивный тип Полиграф Полиграфович Шариков. Его имя стало нарицательным для обозначения невежественного и наглого хама с претензией на власть.