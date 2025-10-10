«Кем признают Христа?»: Захарова отреагировала на запрет Сусанина на Украине
Захарова ответила на признание Украиной Сусанина пропагандой империализма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Института национальной памяти Украины, назвавшего Ивана Сусанина «мифологизированной российской имперской пропагандой». Её слова приводит РИА «Новости».
«Страшно представить, кем они признают фигуру Христа», — отметила дипломат.
Институт национальной памяти Украины ранее заявил, что в соответствии с законом о декоммунизации, местные органы власти обязаны удалить из общественного пространства все объекты, связанные с именем Ивана Сусанина. В ряде украинских регионов до сих пор существуют улицы, названные в его честь.
Напомним, на Украине вновь занялись «декоммунизацией», а «российский империализм» накануне увидели в Бородинском сражении 1812 года.
