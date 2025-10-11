Сожитель до смерти забил беременную героиню шоу «Мужское/женское» после эфира

Беременную героиню шоу «Мужское/женское» из города Ярцево Смоленской области до смерти избил сожитель после эфира. Сестра убитой, проживающая в Казахстане, в телестудии рассказала о сложной ситуации в семье: четырёхлетняя племянница живёт в неблагоприятных условиях, часто остаётся без надлежащего присмотра, а в доме постоянно происходят скандалы, передаёт Kp.ru.

Сожитель также принял участие в программе. Он демонстративно дистанцировался от возлюбленной, заявляя, что она «заслужила» его отчуждение. В ночь после телешоу мужчина жестоко избил беременную, нанеся множественные удары руками, ногами и деревянным предметом по голове и телу. Соседи вмешались, но спасти женщину не удалось — несмотря на госпитализацию, она скончалась.

Ранее суд в Ульяновске арестовал на два месяца мужчину, который убил жену и дочерей. Известно, что мужчина увлекался азартными играми и накопил долги.