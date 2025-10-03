Суд арестовал убившего жену и дочерей отца-лудомана из Ульяновска
Суд в Ульяновске арестовал на два месяца мужчину, который убил жену и дочерей
Обвиняемого в убийстве жены и дочерей в Ульяновске арестовали. Обложка © Telegram /СУ СКР по Ульяновской области
Ульяновский суд заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве жены и двух малолетних дочерей. Данное решение передала пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обвиняемого в убийстве жены и дочерей в Ульяновске арестовали. Видео © Telegram /СУ СКР по Ульяновской области
«В судебном заседании следователем представлены доказательства причастности фигуранта к преступлению, предусмотренному ч.2 ст.105 УК РФ, а также основания для избрания наиболее суровой меры пресечения. Суд согласился с ходатайством следователя СК России и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — отмечает ведомство.
При этом подозреваемый во время допроса пояснил правоохранительным органам, что совершил преступление из-за крупных долгов перед микрофинансовыми организациями. Мужчина рассказал, что долги образовались от ставок на спорт, и он не желал, чтобы они перешли на его семью. Именно это стало причиной его решёния убить жену и детей.
По словам уполномоченного по правам ребёнка в Ульяновской области Ольги Ивановой, семья ранее не состояла на учёте в органах профилактики. Соседи и знакомые характеризовали её исключительно с положительной стороны, отмечая, что обе маленькие девочки всегда выглядели ухоженными. Родители были трудоустроены: мужчина работал в фирме по установке окон, а его супруга – в салоне красоты.
Напомним, что недавно в Ульяновске произошло тройное убийство: в одной из квартир были обнаружены тела 27-летней женщины и её двух малолетних дочерей. Подозреваемым стал отец семейства, который страдал от игровой зависимости. После предполагаемого совершения преступления подозреваемый предпринял попытку свести счёты с жизнью. По некоторым данным, долги составляли около полумиллиона рублей.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.