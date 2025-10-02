Отец-лудоман из Ульяновска пытался выдать убийство жены и дочерей за разбойное нападение

Следователи предъявили обвинение задержанному мужчине, подозреваемому в убийстве жены и двоих детей в Ульяновске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Было установлено, что сразу после расправы над собственной супругой и несовершеннолетними детьми обвиняемый попытался создать видимость разбойного нападения на квартиру. Тем не менее тщательный осмотр места происшествия и опрос свидетелей позволили следствию получить неопровержимые доказательства того, что в момент совершения убийств в жилище отсутствовали посторонние.

«С фигурантом проведена проверка показаний на месте, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ. Следователь СК России намерен ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу», — говорится в сообщении.

Напомним, в Ульяновске в одной из квартир Заволжского района обнаружены мёртвыми 27-летняя женщина и две её дочери. Полицию вызвала бабушка. Выяснилось, что всех троих убил отец-лудоман, который проиграл 500 тысяч в казино. По его словам, он хотел уберечь семью от выплаты долгов.