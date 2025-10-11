Российские хирурги прооперировали мужчину с редким заболеванием «моя-моя»

Кировские хирурги провели успешную операцию пациенту с редчайшим неврологическим недугом, известным как болезнь «моя-моя». Мужчина обратился в ОКБ после резких признаков нарушения мозгового кровотока. Об этом рассказали в телеграм-канале «Национальные проекты России».

Заболевание характеризуется специфическим процессом, при котором просвет крупных мозговых артерий становится значительно меньше обычного размера. Организм пытается компенсировать недостаток кровоснабжения путём формирования новых капилляров, образуя своеобразную сеточку тонких кровеносных сосудов вокруг поражённых участков головного мозга. На снимках такая картина напоминает клубы дыма, отсюда и японское наименование заболевания.

«Пациенту провели комплексное обследование, включая КТ-ангиографию и другие исследования по показаниям. Команда специалистов успешно прооперировала пациента. Сейчас он восстанавливается под наблюдением опытных врачей», — указали в телеграм-канале.

А хирурги Орловского областного онкологического диспансера удалили у женщины опухоль яичника весом более 12 кг. Пациентка ошибочно принимала увеличение живота за лишний вес из-за переедания, пока не почувствовала нестерпимую боль.