Авиация Афганистана нанесла авиаудар по пакистанскому Лахору

Афганские боевые самолёты Super Tucano нанесли авиаудар по территории Пакистана. Об этом сообщает портал Tolo News.

Согласно порталу, целью авиации стали позиции в районе города Лахор. Со слов очевидцев, в восточной части города в ряде районов прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

«Местные источники сообщили, что сегодня вечером истребители Super Tucano ВВС «Талибана»* нанесли удары по позициям в пакистанском городе Лахор», — говорится в сообщении новостного портала.

Ранее на афгано-пакистанской границе, вдоль линии Дюранда, начались ожесточённые бои. Кунар, Нангархар и Гельменд стали ареной интенсивных столкновений. Силы талибов* предприняли многосторонние атаки на пакистанские пограничные позиции, в результате чего пакистанские войска были вынуждены отступить на некоторых участках.

