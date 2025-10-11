Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 19:35

Авиация Афганистана нанесла авиаудар по пакистанскому Лахору

A-29 Super Tucano Афганистана. Обложка © Wikipedia / Staff Sgt. Larry Reid Jr.

A-29 Super Tucano Афганистана. Обложка © Wikipedia / Staff Sgt. Larry Reid Jr.

Афганские боевые самолёты Super Tucano нанесли авиаудар по территории Пакистана. Об этом сообщает портал Tolo News.

Согласно порталу, целью авиации стали позиции в районе города Лахор. Со слов очевидцев, в восточной части города в ряде районов прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

«Местные источники сообщили, что сегодня вечером истребители Super Tucano ВВС «Талибана»* нанесли удары по позициям в пакистанском городе Лахор», — говорится в сообщении новостного портала.

Пакистан может вступить в БРИКС в 2026 году
Пакистан может вступить в БРИКС в 2026 году

Ранее на афгано-пакистанской границе, вдоль линии Дюранда, начались ожесточённые бои. Кунар, Нангархар и Гельменд стали ареной интенсивных столкновений. Силы талибов* предприняли многосторонние атаки на пакистанские пограничные позиции, в результате чего пакистанские войска были вынуждены отступить на некоторых участках.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

*Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Афганистан
  • Пакистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar