11 октября, 23:12

У побережья северных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

В ночь с 11 на 12 октября у берегов северных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на данные начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семёновой.

«Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане в ночь на 12 октября. Его эпицентр располагался в 75 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг — на глубине 30 километров», — поведала Семёнова.

В Северо-Курильске ощущался подземный толчок силой до 4-5 баллов. Тревогу цунами в регионе не объявляли.

На Камчатке зафиксировали 15 афтершоков магнитудой до 4,4
Прошлой ночью у побережья северных Курильских островов были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,5. Эпицентр землетрясения располагался в 67 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг сейсмособытия залегал на глубине 49 километров.

Виталий Приходько
