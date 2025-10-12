У побережья северных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9

В ночь с 11 на 12 октября у берегов северных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на данные начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семёновой.

«Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане в ночь на 12 октября. Его эпицентр располагался в 75 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг — на глубине 30 километров», — поведала Семёнова.

В Северо-Курильске ощущался подземный толчок силой до 4-5 баллов. Тревогу цунами в регионе не объявляли.

Прошлой ночью у побережья северных Курильских островов были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,5. Эпицентр землетрясения располагался в 67 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг сейсмособытия залегал на глубине 49 километров.