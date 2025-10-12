Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 октября, 00:51

Суд запретил Трампу развернуть Нацгвардию в Иллинойсе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Апелляционный суд седьмого округа США разрешил администрации президента Дональда Трампа перевести войска Национальной гвардии под федеральный контроль, но запретил их развёртывание в Иллинойсе. Около 500 служащих Нацгвардии прибыли в Чикаго для поддержания правопорядка. Об этом сообщило северное командование ВС США.

«Ходатайство апеллянтов об административной отсрочке удовлетворено в части, касающейся федерализации Национальной гвардии, и отклонено в части, касающейся развёртывания Национальной гвардии», — говорится в сообщении суда.

Трамп распорядился отправить 300 бойцов Нацгвардии в Чикаго
Ранее суд в Иллинойсе заблокировал возможность для президента США Дональда Трампа размещать подразделения Национальной гвардии в Чикаго. Телеканал CNN сообщал о выдаче федеральным судьёй временного судебного приказа, запрещающего республиканцу размещать войска Нацгвардии в штате Иллинойс в течение 14 дней. Северное командование Вооружённых сил США объявило о прибытии около 500 бойцов Нацгвардии в Чикаго для поддержания общественного порядка.

Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
