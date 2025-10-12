На Камчатке зарегистрировали десять афтершоков магнитудой до 6,1

За прошедшие сутки у побережья Камчатки было зарегистрировано десять афтершоков магнитудой до 6,1. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю, в населённых пунктах ощущался лишь один из этих подземных толчков.

«За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,1. В населённых пунктах подземный толчок ощущался один раз силой до четырёх баллов», — уточнили в ведомстве.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, возросшей после мощного землетрясения 30 июля. Учёные фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова.

В ночь с 11 на 12 октября у берегов северных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Его эпицентр располагался в 75 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг — на глубине 30 километров. В Северо-Курильске ощущался подземный толчок силой до 4-5 баллов. Тревогу цунами в регионе не объявляли.