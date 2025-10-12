Валдайский форум
12 октября, 02:45

Число жертв после мощных ливней в Мексике достигло 41 человека

Обложка © X / Geól. Sergio Almazán

Число жертв после сильных дождей и вызванных ими наводнений в пяти штатах Мексики возросло до 41 человека. Об этом сообщило министерство общественной безопасности и защиты граждан страны. В заявлении ведомства говорится о продолжающихся поисках 27 пропавших без вести. Родственникам оказывается необходимая поддержка.

В Министерстве подчеркнули, что с 6 по 9 октября в ряде регионов страны зафиксировано аномальное количество осадков: во Веракрусе — 540 мм, в Пуэбле — 487 мм, в Сан-Луис-Потоси — 298 мм, в Идальго –- 245 мм, в Керетаро — 232 мм.

По словам представителей министерства, по данным Федеральной комиссии по электроэнергии, в пяти пострадавших штатах без электроснабжения остаются более 320 тыс. пользователей. Электроснабжение восстановлено у 75% потребителей. Кроме того, повреждено свыше 1 тыс. км автомобильных дорог.

Более 350 домов в Одессе пострадали от сильного ливня, погибли 10 человек
Ранее сообщалось, что разрушительные ливни, вызвавшие наводнения и оползни в центральных и южных районах Мексики, унесли жизни 37 человек. Для ликвидации последствий бедствия мобилизовано более пяти тысяч военнослужащих и спасателей. В штате Веракрус стихия повредила более 16 тысяч жилых домов и спровоцировала многочисленные оползни. Национальная служба гражданской защиты выпустила предупреждение о сохранении дождей в ближайшие дни из-за прохождения тропического циклона «Раймонд».

