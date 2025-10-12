Трамп выступит перед парламентом Израиля 13 октября

Президент США Дональд Трамп запланировал сказать речь перед Кнессетом (парламентом Израиля) 13 октября. Это следует из графика Белого дома, опубликованного газетой Roll Call.

Судя по распорядку, Трамп прибудет в Израиль около 9:20 мск, а черед два часа, в 11:00, выступит перед Кнессетом. Покинет страну американский лидер около 13:00 мск. Уже в 13:45 мск он должен прибыть в Шарм-эш-Шейх на саммит по Газе. В 17:00 мск Трамп намерен покинуть Египет.

А ранее Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин поддерживает соглашение о прекращении огня в секторе Газа. На встрече с журналистами республиканец подчеркнул поддержку перемирия со стороны многих стран, включая те, что не являются непосредственными участниками конфликта.