12 октября, 05:17

Трамп выступит перед парламентом Израиля 13 октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Президент США Дональд Трамп запланировал сказать речь перед Кнессетом (парламентом Израиля) 13 октября. Это следует из графика Белого дома, опубликованного газетой Roll Call.

Судя по распорядку, Трамп прибудет в Израиль около 9:20 мск, а черед два часа, в 11:00, выступит перед Кнессетом. Покинет страну американский лидер около 13:00 мск. Уже в 13:45 мск он должен прибыть в Шарм-эш-Шейх на саммит по Газе. В 17:00 мск Трамп намерен покинуть Египет.

В Тель-Авиве прошёл митинг под лозунгом «Нобелевскую премию Трампу!»
А ранее Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин поддерживает соглашение о прекращении огня в секторе Газа. На встрече с журналистами республиканец подчеркнул поддержку перемирия со стороны многих стран, включая те, что не являются непосредственными участниками конфликта.

