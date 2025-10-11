Трамп сообщил, что Путин поддерживает перемирие в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин поддерживает соглашение о прекращении огня в секторе Газа. На встрече с журналистами республиканец подчеркнул поддержку перемирия со стороны многих стран, включая те, что не являются непосредственными участниками конфликта.

«Президент Путин, он полностью поддерживает. <...> Так что я был рад видеть даже страны, которые не были напрямую вовлечены в процесс. Все они это поддерживают», — сообщил хозяин Белого дома.

Напомним, что Израиль сохранит контроль над 53% территории сектора Газа после реализации первого этапа мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. После отвода войск, ЦАХАЛ продолжит осуществлять контроль над значительной частью территории. План американского лидера, как сообщается, направлен на постепенное урегулирование конфликта при сохранении контроля Израиля над ключевыми стратегическими участками анклава.

Ранее Владимир Путин выразил мнение, что план Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа может стать «историческим событием», если будет успешно реализован. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции в Душанбе. Президент России подчеркнул важность доведения усилий до конца. План предполагает изменение контроля над территорией сектора Газа, что вызывает международный резонанс.