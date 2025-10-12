Валдайский форум
Регион
12 октября, 07:42

Погибшие в Египте дипломаты работали в канцелярии эмира Катара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tamer A Soliman

В Египте в автомобильной катастрофе погибли три сотрудника канцелярии эмира Катара. С такой уточняющей информацией выступила пресс-служба катарского посольства в арабской республике, комментируя ДТП с кортежем, двигавшимся из Каира.

«Посольство Катара выражает соболезнования в связи с гибелью трёх сотрудников канцелярии эмира в трагическом дорожно-транспортном происшествии в Шарм-эш-Шейхе при исполнении служебных обязанностей», — сказано в тексте.

Иностранное ведомство назвало и имена погибших. В списке значится Сауд бен Самер Аль Тани — выходец из рода Аль Тани, относящегося к правящей семье Катара.

Саммит по прекращению войны в Газе состоится 13 октября в Шарм-эш-Шейхе

Как сообщалось ранее, в окрестностях Шарм-эш-Шейха произошла авария с участием членов катарской дипломатической миссии, задействованной в переговорах по разрешению конфликта в секторе Газа. В результате ДТП три дипломата погибли, ещё двое получили серьёзные травмы и находятся в реанимации.

