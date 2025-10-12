Суд арестовал главу Крымского района Кубани Леся

Октябрьский районный суд Краснодарского края 12 октября заключил под стражу главу Крымского района Кубани Сергея Леся до конца ноября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Видео © Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Следствие ходатайствовало об аресте Леся в связи с уголовным делом по статье о злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст.33, ч.3 ст.285 УК РФ). Суд удовлетворил ходатайство и назначил меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 18 суток — до 29 ноября 2025 года.

Сергей Лесь имеет длительную историю работы в муниципальных структурах Крымского района кубани. С 2005 по 2012 годы чиновник возглавлял муниципальное унитарное предприятие «Крымсккапстрой», с 2014 по 2017 годы занимал должность заместителя главы Крымского района, а с июня 2017 года и до настоящего времени являлся главой муниципального образования. Накануне стало известно, что Лесь задержан по подозрению в масштабных махинациях, связанных с незаконным присвоением более 100 земельных участков общей стоимостью свыше 2 миллиардов рублей.