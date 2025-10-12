Средства ПВО уничтожили пять украинских дронов над двумя регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за несколько часов сбили пять украинских беспилотников самолётного типа над территориями двух регионов. Соответствующую информацию передаёт пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что перехват воздушных целей осуществлялся дежурными средствами ПВО в промежутке между 09:40 и 12:00 по московскому времени. Четыре беспилотных летательных аппарата ликвидировали над территорией Белгородской области. Ещё один вражеский дрон сбили военнослужащие над Курской областью.

Напомним, что украинские силы предприняли попытку атаковать данные регионы 11 октября. Минобороны отметило, что семь беспилотников ВСУ были перехвачены ПВО с 15:00 до 21:00. Пять сбили над Белгородской областью и два удалось нейтрализовать в Курской области.