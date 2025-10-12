Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 09:57

Средства ПВО уничтожили пять украинских дронов над двумя регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за несколько часов сбили пять украинских беспилотников самолётного типа над территориями двух регионов. Соответствующую информацию передаёт пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что перехват воздушных целей осуществлялся дежурными средствами ПВО в промежутке между 09:40 и 12:00 по московскому времени. Четыре беспилотных летательных аппарата ликвидировали над территорией Белгородской области. Ещё один вражеский дрон сбили военнослужащие над Курской областью.

За ночь расчёты ПВО сбили 32 украинских дрона над тремя регионами России
За ночь расчёты ПВО сбили 32 украинских дрона над тремя регионами России

Напомним, что украинские силы предприняли попытку атаковать данные регионы 11 октября. Минобороны отметило, что семь беспилотников ВСУ были перехвачены ПВО с 15:00 до 21:00. Пять сбили над Белгородской областью и два удалось нейтрализовать в Курской области.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Курская область
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar