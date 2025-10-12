За ночь расчёты ПВО сбили 32 украинских дрона над тремя регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над тремя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, по 15 дронов сбили над Белгородской и Брянской областями. Еще два беспилотных летательных аппарата самолётного типа ликвидировали над Смоленской областью.