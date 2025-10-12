Кремль ожидает решения проблем с Баку по итогам встречи Путина и Алиева

Президент РФ Владимир Путин согласился на встречу с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым, когда тот позвонил поздравить его с днём рождения 7 октября. Именно в этом телефонном разговоре политики согласовали встречу в Душанбе 9 октября. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Там был определённая подготовка [двусторонней встречи Путина и Алиева] проведена. И конечно же звонок, где президент Алиев поздравил Путина с Днём рождения. И там уже окончательно условились об этой встрече», — пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва надеется на урегулирование проблемных моментов с Баку «с той или иной скоростью», особенно после встречи 9 октября Путина и Алиева в Таджикистане. При этом представитель Кремля подтвердил, что вопросов, требующих разрешения, накопилось между странами немало.

Ранее президент России Владимир Путин опроверг наличие кризиса в межгосударственных отношениях с Азербайджаном, охарактеризовав сложившуюся ситуацию как эмоциональный кризис. Так он высказался после переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.