Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 13:14

Кремль ожидает решения проблем с Баку по итогам встречи Путина и Алиева

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин согласился на встречу с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым, когда тот позвонил поздравить его с днём рождения 7 октября. Именно в этом телефонном разговоре политики согласовали встречу в Душанбе 9 октября. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Там был определённая подготовка [двусторонней встречи Путина и Алиева] проведена. И конечно же звонок, где президент Алиев поздравил Путина с Днём рождения. И там уже окончательно условились об этой встрече», — пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва надеется на урегулирование проблемных моментов с Баку «с той или иной скоростью», особенно после встречи 9 октября Путина и Алиева в Таджикистане. При этом представитель Кремля подтвердил, что вопросов, требующих разрешения, накопилось между странами немало.

Путин и Алиев обсудили задержания россиян в Баку
Путин и Алиев обсудили задержания россиян в Баку

Ранее президент России Владимир Путин опроверг наличие кризиса в межгосударственных отношениях с Азербайджаном, охарактеризовав сложившуюся ситуацию как эмоциональный кризис. Так он высказался после переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Азербайджан
  • Путин
  • Ильхам Алиев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar