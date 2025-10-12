Экологи в ужасе от последствий строительства «мегаплотины» в Тибете

Китай возводит гидроэлектростанцию «Медог» в каньоне реки Ярлунг-Цангпо в Тибете, однако международные эксперты выражают обеспокоенность потенциальными рисками данного проекта. Журнал Foreign Policy собрал мнения специалистов, указывающих на экологические и геополитические последствия строительства.

Эколог Вэнь заявил, что его главной тревогой является влияние стройки на природу. Он пояснил, что все конкретные планы засекречены, что делает невозможной оценку масштабов ущерба. Специалист добавил, что без доступа к данным нельзя спрогнозировать, какие территории будут затоплены, как изменится скорость течения и температура воды, а также разработать меры по смягчению последствий.

Профессор Свободного университета Берлина Сабрина Хабих-Собегалла подтвердила, что регион обладает уникальной экосистемой, включающей самый северный тропический лес в мире. Она отметила, что природоохранные зоны в Китае часто пересекаются с зонами энергетического развития, а экологические соображения обычно уступают государственным приоритетам развития. Эксперт заключила, что власти страны готовы жертвовать окружающей средой ради достижения других целей.

Геополитическую озабоченность выразил специальный советник по Южной Азии Нирадж Сингх Манхас, назвавший строительство силовым ходом. Он пояснил, что контроль Китая над стоком трансграничной реки Брахмапутра предоставит ему рычаги влияния на Индию и Бангладеш в условиях отсутствия полноценных договоров о водоразделении. При этом Пекин отвергал обвинения в намерении использовать проект для давления на соседние страны.

Напомним, что о масштабном проекте стало известно в июле. Премьер Госсовета КНР Ли Цян дал соответствующее распоряжение. Общие затраты на возведение этой плотины оцениваются примерно в 167 миллиардов долларов. Строительная компания Power China прогнозирует, что новая ГЭС сможет генерировать колоссальные 300 млрд кВт.ч электроэнергии ежегодно