Намерения Китая относительно развязывания торговой войны с Соединёнными Штатами станут понятны в течение следующих нескольких недель. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

«В ближайшие недели мы многое узнаем о том, хочет ли Китай начать с нами торговую войну или всё же предпочтёт проявить разум», — сказал Вэнс.

Ранее в Китае заявили, что Россия приняла два решения, направленные на нормализацию и улучшение отношений с США. В официальном заявлении Москвы подчёркивается, что развитие конструктивного диалога с Соединёнными Штатами отвечает национальным интересам Российской Федерации.