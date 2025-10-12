Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 16:21

Вэнс: Позиция Китая по торговой войне с США прояснится в ближайшие недели

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Намерения Китая относительно развязывания торговой войны с Соединёнными Штатами станут понятны в течение следующих нескольких недель. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

«В ближайшие недели мы многое узнаем о том, хочет ли Китай начать с нами торговую войну или всё же предпочтёт проявить разум», — сказал Вэнс.

Министерство войны США готовится к противостоянию с Китаем
Министерство войны США готовится к противостоянию с Китаем

Ранее в Китае заявили, что Россия приняла два решения, направленные на нормализацию и улучшение отношений с США. В официальном заявлении Москвы подчёркивается, что развитие конструктивного диалога с Соединёнными Штатами отвечает национальным интересам Российской Федерации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Китай
  • США
  • Джей Ди Вэнс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar