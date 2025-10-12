В Испании задержаны не менее 17 человек во время митинга ультраправых

В испанском городе Витория полиция задержала как минимум 17 человек во время митинга ультраправой партии «Испанская фаланга». Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на департамент безопасности баскского правительства. Известно, что около 20 правоохранителей пострадали.

Митинги в Испании. Видео © Х / diversity999x

«По меньшей мере 17 человек были задержаны, а около 20 сотрудников баскской полиции получили лёгкие травмы в воскресенье в городе Витория во время беспорядков, вспыхнувших после столкновений между участниками митинга «Испанская фаланга» и противниками акции, пытавшимися её сорвать», — говорится в статье.

Митингующие вышли на улицы утром 12 октября, их шествие сопровождалось лозунгом «Единство Испании не обсуждается и не подлежит голосованию». В ходе протестов начались единичные столкновения с оппонентами партии. Прибывшая к месту полиция пустила в ход спецсредства для разгона толпы.

Ранее американский президент Дональд Трамп во время встречи со своим коллегой из Финляндии Александром Стуббом заявил, что Испанию необходимо лишить членства в Североатлантическом альянсе за нежелание увеличивать расходы на оборонные нужды.