Анфиса Чехова с женихом обратились за психологическими витаминчиками спустя год отношений

Актриса Анфиса Чехова и её избранник продюсер Александр Златопольский приняли решение посещать семейного психолога, несмотря на относительно недолгий срок своих отношений. О причинах такого шага телеведущая рассказала в интервью изданию «СтарХит».

«Есть свои особенности у него, у меня, и эти особенности иногда сталкиваются. Вместо того, чтобы постоянно ругаться, лучше ходить к психологу, конструктивно работать, слышать друг друга и находить пути разрешения конфликта ещё в зачатке, а не когда всё накопилось и через 20 лет выясняется, что у жены уже как два года любовник», — рассказала Чехова.

Она провела аналогию с медициной, отметив, что люди часто обращаются к врачу лишь в критической ситуации. Звезда считает, что подобные превентивные сеансы с психологом являются своего рода профилактикой для отношений, позволяющей решать проблемы на ранней стадии.

«У нас к врачу идут тогда, когда уже опухоль, которую надо вырезать или желчный пузырь лопнул… Поэтому чтобы в семейной жизни этот пузырь не лопнул, нужно пропить психологические витаминчики», — поделилась звезда во время съёмок новой кинокартины под названием «Идеально несовместимы».

Напомним, недавно Анфиса Чехова получила романтическое предложение руки и сердца в Париже. Златопольский попросил актрису стать его женой у подножия Эйфелевой башни. По словам телеведущей, которая позже поделилась этим в блоге, пара готова работать над своими далёкими от идеала отношениями, чтобы достичь гармонии и «обточить» острые углы.