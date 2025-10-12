Валдайский форум
12 октября, 19:22

Число погибших при наводнениях в Мексике возросло до 44

Число жертв наводнений в Мексике увеличилось до 44 человек. Наиболее пострадали штаты: Веракрус — 18 погибших, Идальго — 16 погибших, Пуэбла — 9 погибших и Керетаро — 1 погибший. Об этом сообщает N+.

В 139 муниципалитетах продолжают помогать пострадавшим. Специалисты восстанавливают жильё, дороги и другие важные объекты. Для ликвидации последствий катастрофы задействовали более пяти тысяч военнослужащих и спасателей.

Спасательные работы продолжаются, несмотря на дожди и риск новых наводнений из-за циклонов, охватывающих регион. Власти предупреждают о повышенном риске в нескольких штатах и советуют населению соблюдать меры безопасности.

Мексику накрыло мощное наводнение: уже 37 погибших, тысячи домов под водой
Мексику накрыло мощное наводнение: уже 37 погибших, тысячи домов под водой

Ранее сообщали, что сильные дожди вызвали наводнения и оползни в центральных и южных районах Мексики, унесшие жизни 41 человека. В штате Веракрус стихия повредила более 16 тысяч жилых домов и вызвала множество оползней.

Обложка © X / Geól. Sergio Almazán

Лия Мурадьян
