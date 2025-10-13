Доцент Моисеев назвал причины изменений в дате оплаты ЖКУ с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года перенести срок оплаты коммунальных услуг станет невозможно. Организация графика платежей будет согласоваться с датами получения зарплат у большинства россиян. Об этом сообщил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев. Его комментарий приводит агентство «Прайм».

Этот шаг поможет избежать ситуации, когда добросовестные плательщики сталкиваются с пенями из-за несовпадения сроков оплаты ЖКХ и получения доходов. Большинство граждан получают зарплату в период с 10 по 15 число месяца.

Теперь оплачивать квитанции надо будет 15 числа, этот срок не изменят решения общего собрания собственников или условия договора управления многоквартирным домом. Также изменится дата предоставления квитанций — они будут приходить до пятого числа месяца вместо первого.

В настоящее время срок оплаты ЖКУ установлен до 10 числа. Однако его можно изменить, если собственники дадут согласие. С марта 2026 года такая возможность исчезнет, что обеспечит единый подход для всей страны.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил, что россияне начнут получать квитанции за услуги ЖКХ не 1 числа, а в течение первых пяти дней месяца. Он добавил, что перенос даты поможет управляющим компаниям точно рассчитывать суммы, а гражданам — быть уверенными в правильности начислений.