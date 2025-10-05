Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 02:09

Россиянам рассказали, когда будут приходить квитанции за ЖКХ

Депутат Якубовский: С марта квитанции ЖКХ будут приходить до пятого числа месяца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deman

С 1 марта 2026 года россияне будут получать квитанции за услуги ЖКХ не 1-го числа, а в течение первых пяти дней месяца. Об этом сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По словам депутата, перенос даты позволит управляющим компаниям точнее рассчитывать суммы, а гражданам — быть уверенными в корректности начислений. Нововведение сократит количество перерасчётов и конфликтных ситуаций, связанных с ошибками в квитанциях.

«Мы рассчитываем, что в итоге люди будут тратить меньше времени и нервов на разбирательства, а платежи станут более понятными и предсказуемыми», — отметил Якубовский.

В Госдуме объяснили, какие льготы положены ветеранам труда
В Госдуме объяснили, какие льготы положены ветеранам труда

Ранее Life.ru писал, что рост тарифов на коммунальные услуги должен вынудить россиян освоить строгую финансовую дисциплину. Каждому гражданину придётся самостоятельно исполнять роль бухгалтера и контролёра, управляя личными доходами и расходами. Для снижения затрат рекомендуется внедрить систему энергосбережения: перейти на технику классов «А» и «А+» и выработать привычку рационально потреблять энергию.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Госдума
  • ЖКХ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar