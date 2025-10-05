Россиянам рассказали, когда будут приходить квитанции за ЖКХ

С 1 марта 2026 года россияне будут получать квитанции за услуги ЖКХ не 1-го числа, а в течение первых пяти дней месяца. Об этом сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По словам депутата, перенос даты позволит управляющим компаниям точнее рассчитывать суммы, а гражданам — быть уверенными в корректности начислений. Нововведение сократит количество перерасчётов и конфликтных ситуаций, связанных с ошибками в квитанциях.

«Мы рассчитываем, что в итоге люди будут тратить меньше времени и нервов на разбирательства, а платежи станут более понятными и предсказуемыми», — отметил Якубовский.

Ранее Life.ru писал, что рост тарифов на коммунальные услуги должен вынудить россиян освоить строгую финансовую дисциплину. Каждому гражданину придётся самостоятельно исполнять роль бухгалтера и контролёра, управляя личными доходами и расходами. Для снижения затрат рекомендуется внедрить систему энергосбережения: перейти на технику классов «А» и «А+» и выработать привычку рационально потреблять энергию.