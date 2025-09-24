Интервидение
24 сентября, 07:15

«Финансовая дисциплина»: Россиянам подсказали, как снизить платежи по ЖКХ

Экономист Казанцева: Финансовая дисциплина поможет уменьшить платежи по ЖКХ

Обложка © freepik / pvproductions

Рост тарифов на коммунальные услуги должен вынудить россиян освоить строгую финансовую дисциплину, полагает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. По её словам, каждому гражданину придётся самостоятельно исполнять роль бухгалтера и контролёра, управляя личными доходами и расходами.

«Финансовая дисциплина представляет собой сложный процесс управления доходами и расходами. Хорошо если есть помощник в лице финансового консультанта, в противном случае придётся осваивать азы финансовой грамотности, особенно в сфере расходов на оплату услуг ЖКХ, самостоятельно», — отметила эксперт.

Тарифы на воду в некоторых регионах России выросли до 80%
Для снижения затрат она рекомендовала внедрить систему энергосбережения: перейти на технику классов «А» и «А+» и выработать привычку рационально потреблять энергию. Значительную часть расходов составляют вода и водоотведение — здесь поможет отказ от ванны в пользу душа и экономное использование воды при готовке и уборке.

Кроме того, установка газового счётчика будет выгодна семьям из трёх и более человек. Итогом же должна стать осознанная культура потребления ресурсов с внедрением умных домашних технологий, заключила экономист в интервью РИА «ФедералПресс».

«Умный щит» для ЖКХ: Как искусственный интеллект следит за теплом и светом в домах Подмосковья
Ранее в Госдуме предложили запретить компаниям ЖКХ начисление пеней и процентов за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Кроме того, гражданам напомнили о скором переносе крайней даты оплаты ЖКХ. Кстати, стоимость услуг ЖКХ больше всего тревожит россиян.

