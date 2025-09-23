Тарифы на воду в некоторых регионах России выросли до 80%

В ряде российских регионов зафиксировано значительное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, причём в отдельных случаях рост достиг 80%. Данное заявление сделал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов на пленарном заседании палаты.

Парламентарий уточнил, что наибольший рост цен на холодную воду отмечен в Белгородской области, Ингушетии, Северной Осетии и Хакасии, где тарифы выросли на 30-40%. По его словам, в Вологодской области, Магадане, Удмуртии и на Чукотке стоимость горячей воды повысилась на 43-80%. Он пояснил, что такая динамика может быть связана с инвестиционными программами или приведением тарифов к экономически обоснованному уровню.

«По водоотведению отличились у нас Магадан, Республика Ингушетия, Калмыкия, здесь тоже цифры высокие. По теплоснабжению также Магаданская область, Республика Ингушетия, если говорить о ТКО — это Краснодарский край, Пермский, Республика Мордовия», — передаёт его слова «Интерфакс».

Пахомов также сообщил, что Федеральная антимонопольная служба провела дополнительные проверки, по результатам которых выдала 94 предписания об устранении нарушений. По данным депутата, из утверждённых тарифов уже исключены необоснованные расходы на сумму 25 миллиардов рублей, а ещё 26 миллиардов находятся на проверке. Для сравнения он привёл данные 2020 года, когда объём превышения составлял лишь 2,4 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что наиболее частой причиной обращений граждан к уполномоченному по правам человека являются проблемы с качеством и стоимостью жилищно-коммунальных услуг. Значительное число подобных жалоб поступило от жителей Челябинской и Московской областей.