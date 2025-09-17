Россиянам напомнили о скором переносе крайней даты оплаты ЖКХ

Крайний срок внесения оплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) будет перенесён на 15-е число каждого месяца. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»), сообщает ТАСС.

Депутат сообщил, что с 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ, он будет перенесён на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число каждого месяца. По его словам, цель нововведения — «удобство и комфорт граждан», поскольку дни выплаты зарплат у разных людей не совпадают.

«Не секрет, что многим зарплаты приходят не 1-го, 5-го или 10-го числа. Немало людей получают деньги 12-го числа, 15-го числа, а оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты. Перенос крайнего срока оплаты позволит гражданам избежать просрочек и начисления пени», — объяснил чиновник.

Парламентарий также подчеркнул, что после 1 марта 2026 года управляющие компании не смогут устанавливать иные сроки для внесения оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги.