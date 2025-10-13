«Пил, что ли?» Отец троих детей умер в страшных муках из-за безразличия врачей

В Волгоградской области вечером 26 сентября 43‑летний Сергей вернулся с теннисной тренировки. Ночью его охватили жгучие, опоясывающие боли. Его жена Наталья вызвала скорую. Врач вошёл с уколом и насмешкой «пил, что ли?», затем пообещал вернуться через пару часов, но не вернулся. Подробности трагедии рассказывает Kp.ru.

Боли возвращались, поэтому жена вызвала кардиобригаду. С каждой минутой ему делалось хуже, но приехавшая спустя 40 минут фельдшер отправила их в другую клинику, возмутившись новым вызовом, ведь к ним и так уже приезжала скорая. Добираться туда пришлось своим ходом.

В другой клинике заспанная сотрудница сказала, что здесь их не примут и дала другой адрес. Во второй больнице Сергею сделали рентген и анализ крови, выявив у него плеврит. В итоге супругов вновь направили в другое учреждение. Сергею становилось хуже: бледность, хрипы, парез правой руки и нарушения речи. В конце концов мужчину перевели в реанимацию, где обнаружили аневризму.

Наталья уехала домой за вещами, когда ей из больницы позвонил Сергей. Услышав его голос, женщина и её 17-летний сын заплакали от облегчения. Отец семейства сообщил, что его везут на операцию в Волгоград. Через пару часов раздался ещё один звонок. Незнакомый голос сообщил, что сердце мужчины остановилось и принёс соболезнования.

Сергей и Наталья прожили в браке 18 лет. За это время у них родилось трое детей, младшей дочке — полтора года.

Ранее в Свердловской области женщина умерла в больнице во время эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии. Врачебная ошибка привела к смерти пациентки, из-за чего учреждение было обязано выплатить семье компенсацию.