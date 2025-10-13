Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 07:07

Застрявшие в горах Сочи: Группу туристов с детьми спасли из ловушки на вертолёте

Обложка © МЧС России

Обложка © МЧС России

В горах Краснодарского края спасатели МЧС эвакуировали группу туристов, застрявших без снаряжения из-за непогоды. Как сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, вертолёт приземлился в месте привала группы, и всех участников уже доставляют в больницу Сочи для осмотра. По предварительным данным, несколько человек получили переохлаждение.

«Спасатели в Сочи эвакуировали всех туристов вертолётом МЧС России. Туристическую группу доставили на базу ЮРПСО МЧС России в поселке Навагинка. Состояние людей удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются», — уточнили в министерстве.

Группа из восьми туристов, включая детей, отправилась в поход 7 октября. Вернуться домой они должны были 12-го, но из-за сильных дождей уровень воды в реке Уруштен резко поднялся. Переправа стала опасной, поэтому путешественникам пришлось соорудить временный лагерь и ждать помощи спасателей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar