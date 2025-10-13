Восемь туристов с детьми застряли в горах Краснодарского края из-за подъёма реки

В горах Краснодарского края восемь туристов с детьми застряли без снаряжения из-за поднявшейся реки. Несколько человек уже успели получить переохлаждение, сообщает Telegram-канал SHOT.

Группа, состоящая из восьми человек, включая детей 10 и 13 лет, отправилась в поход 7 октября, чтобы насладиться горами и красотами Кубани. Они выбрали маршрут, включающий пихтовую поляну, лагерь «Холодный» и метеостанцию «Джуга». Ближайший крупный населённый пункт — Красная поляна в Сочи.

Туристы пытались переправить свои спальники и снаряжение через реку Уруштен на лошадях. Однако из-за дождей уровень воды значительно повысился. Переправа для людей стала опасной. В результате им пришлось организовать лагерь и обратиться за помощью к спасателям. Сейчас группа отрезана от маршрута. Ночёвка проходит в самодельном убежище из досок. Два человека из восьми получили переохлаждение.

По плану поход должен был длиться шесть дней, с 7 по 12 октября. Общая длина маршрута составляет 75 километров, а самая высокая точка достигает 3540 метров.

