Семья заплатит миллион: Во Владивостоке неделю ищут рыбака на дрейфующем катере

Во Владивостоке уже неделю ведутся поиски 42-летнего Андрея Варченко, пропавшего 7 октября на катере, сообщает «ПримПоиск». Родственники считают его живым и обещают вознаграждение в 1 млн рублей за информацию.

По словам родных, Андрей Варченко вышел на бело-красном катере Yamaha к острову Елена. Последний сигнал с его катера был зафиксирован в районе посёлка Посьет. Катер оснащён двумя мощными моторами, что делает вероятность поломки низкой. В наличии были спасательные жилеты и гидрокостюмы. Родственники предполагают, что у Андрея мог случиться приступ или закончиться топливо. Семья сняла судно для участия в поисках.