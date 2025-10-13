Семья заплатит миллион: Во Владивостоке неделю ищут рыбака на дрейфующем катере
Во Владивостоке уже неделю ведутся поиски 42-летнего Андрея Варченко, пропавшего 7 октября на катере, сообщает «ПримПоиск». Родственники считают его живым и обещают вознаграждение в 1 млн рублей за информацию.
По словам родных, Андрей Варченко вышел на бело-красном катере Yamaha к острову Елена. Последний сигнал с его катера был зафиксирован в районе посёлка Посьет. Катер оснащён двумя мощными моторами, что делает вероятность поломки низкой. В наличии были спасательные жилеты и гидрокостюмы. Родственники предполагают, что у Андрея мог случиться приступ или закончиться топливо. Семья сняла судно для участия в поисках.
Приметы пропавшего рыбака. Фото © Telegram / ПРОО «ПримПоиск»
Власти и волонтёры продолжают поисковые мероприятия, обследуя прибрежные воды и окрестности.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае две недели ничего не известно о судьбе супругов Усольцевых, отправившихся в поход с маленькой дочерью в районе Манской петли. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь ушли в пешее путешествие, оставив автомобиль. Спасатели, полицейские и волонтёры обследовали более 35 кв. км территории, но поиски пока не принесли результатов. Официальная часть поисковой операции была приостановлена.
Обложка © Freepik