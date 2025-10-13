Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 02:08

Семья заплатит миллион: Во Владивостоке неделю ищут рыбака на дрейфующем катере

Во Владивостоке уже неделю ведутся поиски 42-летнего Андрея Варченко, пропавшего 7 октября на катере, сообщает «ПримПоиск». Родственники считают его живым и обещают вознаграждение в 1 млн рублей за информацию.

По словам родных, Андрей Варченко вышел на бело-красном катере Yamaha к острову Елена. Последний сигнал с его катера был зафиксирован в районе посёлка Посьет. Катер оснащён двумя мощными моторами, что делает вероятность поломки низкой. В наличии были спасательные жилеты и гидрокостюмы. Родственники предполагают, что у Андрея мог случиться приступ или закончиться топливо. Семья сняла судно для участия в поисках.

Приметы пропавшего рыбака. Фото © Telegram / ПРОО «ПримПоиск»

Приметы пропавшего рыбака. Фото © Telegram / ПРОО «ПримПоиск»

Власти и волонтёры продолжают поисковые мероприятия, обследуя прибрежные воды и окрестности.

Вскрылась роковая ошибка бесследно пропавшей в тайге семьи Усольцевых
Вскрылась роковая ошибка бесследно пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае две недели ничего не известно о судьбе супругов Усольцевых, отправившихся в поход с маленькой дочерью в районе Манской петли. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь ушли в пешее путешествие, оставив автомобиль. Спасатели, полицейские и волонтёры обследовали более 35 кв. км территории, но поиски пока не принесли результатов. Официальная часть поисковой операции была приостановлена.

BannerImage

Обложка © Freepik

Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar